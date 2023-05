Sommergefühle im Linzer Hafen

Die gute Nachricht zuerst: Wer sich im vergangenen Jahr über das "Cashless"-System bei den "Bubble Days" im Linzer Hafen geärgert hat, braucht sich heuer nicht zu sorgen. "Bei uns gibt es wieder Cash statt Cashless", sagt Jörg Neumayr, zusammen mit Jürgen Lockinger auch in der elften Ausgabe Organisator des besonderen Hafenfestes. "Wir haben viel Kritik dafür bekommen und feststellen müssen, dass es für ein Fest unserer Art einfach sinnlos ist." Somit ist heuer wieder Bargeld oder Bankomatkarte ausreichend, um sich mit Essen und Trinken zu stärken. Das von Philip Rachinger mitinszenierte #Upperstreetfood wird dabei wieder mit Streetfood-Varianten oberösterreichischer Spitzenköche aufwarten.

Der Eintritt zu den "Linz AG Bubble Days" am 2. und 3. Juni bleibt frei – so wie die zwei Tage am Hafengelände am Wasser ein Familienfest sowie ein Musikfest und ein Fest des aktiven sportlichen Tuns bleiben. Aber dennoch gibt es Neuerungen.

Den "Stiegl Blob The Top" aus der Area 47 im Ötztal etwa. Der Blob wird auch Amateuren zum Ausprobieren offenstehen. Am Samstagnachmittag sind aber die Profis in Linz und werden in einem Showspringen zeigen, was alles möglich ist, wenn Wagemutige von einem Sprungturm ins Luftkissen springen, um im vorderen Teil liegende Adrenalin-Junkies bis in 18 Meter Höhe zu katapultieren, ehe sie nach akrobatischen Flügen ins Wasser eintauchen.

In die Luft geht es auch mit einer zweiten neuen Attraktion, die Linz-Premiere feiern wird. "Bora In The Air" ist ein umgebauter, rundum verglaster Container mit einer kompletten Küche, in der ein Haubenkoch kleine Speisen kredenzt. "Alle 20 Minuten wird der Container von einem Kran 25 Meter in die Höhe gehoben, 14 Menschen werden kurz mit feinen Happerln und Getränken bewirtet und können das Event von oben anschauen", sagt Neumayr.

Der Chill-Faktor für die Besucher wird bei den diesjährigen "Bubble Days" ebenfalls gefördert. Dafür wird sogar eine eigene Wasser-Arena gebaut, auf der man etwa auf dem Porr Ship mit Bar und Liegestühlen "abhängen" und die Shows genießen kann. Neumayr rechnet wieder mit 25.000 bis 30.000 Besuchern an den zwei Tagen.

Alle Infos unter bubbledays.at

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

