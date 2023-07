Sommerbühne im Kultur Hof: "Jeder Abend hat seine besonderen Reize"

Nicht alles an der Pandemie war schlecht. Als im Sommer 2020 vieles nicht erlaubt war, aber zumindest im Freien dann Kultur angeboten werden durfte, machte Wolfgang Pfeiffer mit seinem Team des Kultur Hofs Linz in der Ludlgasse aus der Not eine Tugend. "Wir haben uns gedacht, wenn schon sonst nichts geht, dann machen wir bei uns eine Sommerbühne." Die Reaktionen der Besucher wie des Veranstalters waren klar und unmissverständlich. Die Sommerbühne wurde zur Dauereinrichtung. Am 8. August startet die vierte Saison.

"Die Grundidee war, die Bandbreite des Programmes im Kultur Hof auch im Sommer darzustellen und den wunderbaren Innenhof dafür zu nutzen", sagt Pfeiffer. Es ging darum, den Kultur Hof als tatsächlichen Hof auch für das kulturelle Angebot herzunehmen.

Die Idee spielte sich schnell in die Herzen des Publikums, und so wird auch heuer wieder an acht Abenden alles seinen Platz haben, was auch unter dem Jahr an Kleinkunst, Magie, Improtheater und Konzerten im Hof-Angebot zu finden ist. Und dann ist da noch das Ambiente des Innenhofs des Vierkanters. Hier lässt man sich gerne von der Bühne aus verführen – und bleibt noch da, wenn der (nicht vorhandene) Vorhang gefallen ist. Er freue sich persönlich auf jeden Abend und es falle ihm schwer, jemanden besonders hervorzuheben, meint der Kultur-Hof-Chef. "Jeder Abend hat seine besonderen Reize." Das beginnt mit dem Abend der "Feinen Mischung", wenn Jacky Hanzhanz, Wiff Enzenhofer und Reini Gruber den Schauspieler Daniel Gawlowski zu Gast haben, um mit ihm zu plaudern und zu singen (8. August).

Schauspieler Daniel Gawlowski erzählt als Gast der "Feinen Mischung" aus seinem Leben, dazu gibt es in bewährter Weise viele Lieder. Bild: privat

Am 9. August heißt es Improtheater "1 gegen 1" mit Wagner & Co, gefolgt von der kabarettistischen Lesung "Die rot-weiß-rote Seele" mit Gerlinde und Werner Rohrhofer (16. August) und dem Poetry Slam am 17. August. Die beliebte Zaubershow für Erwachsene, der "Magic Monday", wird auf den Dienstag gelegt (22. August), am 23. August spielen "Die Strottern" und am 29. August die Delaytanten, ehe am 30. August die Sommerbühne mit dem PowerPoint Karaoke für heuer ihren Abschluss findet. Da geht es auch erst um 19.30 Uhr los, ansonsten ist generell um 19 Uhr Beginn.

Die Strottern pflegen einen wunderbaren musikalischen Stil. Bild: Peter M. Mayr

Karten und nähere Informationen unter kultur-hof.at

