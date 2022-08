Die Temperatur klettert in den kommenden Tagen wieder über die 30-Grad-Marke. Da denken die meisten ans Baden oder eine andere Abkühlung. Und natürlich an Eis – allerdings an eines zum Essen, weniger an jenes, das die Linz AG derzeit wieder produziert. Denn die Spieler der Black Wings haben mit dem Training für die kommende Eishockey-Saison bereits wieder begonnen.