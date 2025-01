Soldat sah einen Wolf in der Kaserne Hörsching

Montagabend soll ein Wolf am Kasernengelände unterwegs gewesen sein. Gegen 20 Uhr sah ein Soldat das Tier nahe eines Waldstücks.

Das Monitoring des Landes war gestern Vormittag vor Ort: "Man hat Kot und Haarbüschel am Zaun gefunden", sagt Gerhard Oberreiter, Pressesprecher des Militärkommandos Oberösterreich. Die DNA werde nun untersucht. "In zwei Wochen wissen wir dann, ob es ein Wolf, ein Schakal oder ein Hund war." Der Soldat habe schon einmal einen Wolf im Süden Oberösterreichs gesehen. Die Vermutung liegt auch in diesem Fall nahe. Ein Experte vom Land Oberösterreich habe bestätigt, dass es nicht ungewöhnlich wäre, da im Kürnberger Wald ebenfalls Wölfe unterwegs sind.

Der Wolf: Bedrohung oder bedroht? Die Rückkehr des Wolfs ruft unterschiedliche Emotionen hervor. Während Tierschützer für den Artenschutz plädieren, haben Bewohner im Böhmerwald gerade ein "mulmiges" Gefühl beim Waldspaziergang. Wie geht Oberösterreich mit dem Wolf um? Ein Blick auf die Gesetzeslage.

Fotos oder Videos der Sichtung gibt es nicht. Das Tier dürfte über eine landwirtschaftlich genutzte Fläche auf das Gelände gekommen sein. Gesichtet wurde er nur etwa 100 bis 200 Meter von den Kasernengebäuden entfernt. "Wenn ich aus dem Fenster schaue, könnte ich ihn wahrscheinlich sogar sehen", sagt Oberreiter. In der Nähe befindet sich auch eine Wohnsiedlung.

Über richtige Verhaltensweisen informiert

Die Wachen informierten am Dienstag die Bediensteten, als sie in die Kaserne kamen. Sie wurden über die richtigen Verhaltensweisen aufgeklärt, wenn sie einem Wolf begegnen sollten - "nicht nähern, sich groß machen und Lärm machen - die üblichen Verhaltensregeln, die man auch als Wanderer kennt".

