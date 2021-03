Softgun-Schüsse aus VW Golf: 14-jährige Linzerin am Auge getroffen

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr beim Skatepark in der Schiltenbergstraße im Linzer Stadtteil Ebelsberg. Dort hatte sich eine 14-Jährige gemeinsam mit anderen Jugendlichen aufgehalten. Sie saßen auf einer Bank, als ein dunkler VW Golf kam. Die zwei Unbekannten, die darin saßen, schossen mit einer Softgun in Richtung der Gruppe. Die 14-Jährige wurde dabei von einer weißen Plastikkugel am Auge getroffen. Die Verletzte wurde ins Kepler Klinikum gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern brachte bisher keinen Erfolg, wie die Polizei am Samstagvormittag in einer Aussendung berichtet. Die Polizeiinspektion Ebelsberg-Pichling bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4582.

