Noch ist die von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) angekündigte Verordnung nicht da. Kommt sie aber wie geplant Freitag dieser Woche, dann müssen Kunden und Angestellte in allen Linzer Geschäften wieder eine Schutzmaske tragen. Das ärgert die Innenstadt-Kaufleute, wie ein Rundruf der OÖNachrichten zeigt. "Ich halte es in dieser Frage mit Bürgermeister Luger. Dass Linz trotz geringer Zahl an Infizierten bei der Corona-Ampel auf Gelb gesetzt worden ist, ist ungerecht und nicht