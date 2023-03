So wie früher: Hartlauer Fotogalerie startet

Mit einer emotionalen Ausstellung, die das Generationenthema zum Inhalt hat, geht die Hartlauer Fotogalerie ab 3. März auf dem Linzer Pöstlingberg in die neue Saison. Nach Jahren coronabedingter Ein- und Beschränkungen wird mit der Ausstellung "Jung trifft Alt" die Rückkehr zum "normalen" Modus gefeiert.

"Wir werden wieder wie gewohnt mit vier Ausstellungen in diesem Jahr die Fotokunst in den Blickpunkt stellen", sagt Kurator Chris Hinterobermaier. So war es bis 2019 üblich, so wird es 2023 wieder sein.

Dabei hat sich die Fotogalerie über Besuchermangel nicht beklagen dürfen, vorausgesetzt, die Türen konnten geöffnet werden. "Die Galerie ist groß, da konnten die Besucher Abstand halten. Zudem hat uns der Open-Air-Bereich sicher geholfen", sagt Hinterobermaier. Die Galerie sei in gewisser Weise ein Unikat und die Fachbesucher würden wissen, was sie erwartet. Zudem kämen auch viele Touristen in die Fotoschau.

"Jung trifft Alt" stellt jedenfalls den Mensch in den Blickpunkt, die Ausstellung ist bis 1. Mai jeweils von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Nachdem die Vorbereitungszeit für die jeweiligen Ausstellungen bis zu eineinhalb Jahren dauert, ist auch schon klar, was die Besucher der Fotogalerie hoch über Linz heuer noch erwartet. Ab 5. Mai wird der Retrowelle gehuldigt, indem die Ausstellung "Polaroid a la Hartlauer" ein Format wieder hervorholt, das quadratisch und praktisch ist und bei der jungen Generation gerade extrem angesagt ist. Die alten Polaroidkameras boomen wieder, was Robert Hartlauer zur Idee der zweiten Ausstellung 2023 brachte. "Wir nehmen da auch einen Querverweis zur bildenden Kunst mit, denn wir wollen immer wieder innovativ sein", sagt Hinterobermaier. Das große Stammpublikum sollte damit wieder angelockt werden.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

