So werden die Sicherheitsschleusen im Neuen Rathaus aussehen

So wird künftig der Haupteingang des Neuen Rathauses aussehen.

Ins Alte Rathaus kommt man schon nur mehr erschwert hinein, nun starten auch die Bauarbeiten im Neuen Rathaus. Nach Abschluss aller Arbeiten wird der Bürger-Zugang zum Neuen Rathaus ausschließlich über den Haupteingang beziehungsweise über den neuen Lift der Tiefgarage erfolgen, um die Sicherheitskontrollen zentral durchführen zu können. Das Konzept sieht unter anderem den Einbau von Sicherheitsschleusen mit Gepäck-Scanner vor.

Kontrollbereich beim Haupteingang

In der aktuellen Bau-Etappe werden die Vorbereitungen für den neuen Kontrollbereich beim Haupteingang getroffen und es beginnen die Umbau-Arbeiten für die Mitarbeiter-Schleusen in der Tiefgarage. Zusätzlich starten in der Tiefgarage im ersten und zweiten Untergeschoß die Vorbereitungen für den künftigen Lift. Für die Benützung der Tiefgarage ändert sich aktuell noch nichts. Während der Bauarbeiten im Neuen Rathaus werden eventuell geänderte Wege ausreichend beschildert.

