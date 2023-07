So unterschiedlich wird die Mobilitätserhebung in Linz interpretiert

Gestern wurden die Zahlen der Mobilitätserhebung für Linz präsentiert, heute wird um die politische Deutungshoheit gerungen. Wie berichtet, ist der Anteil des Motorisierten Individualverkehrs (MIV, vor allem Auto, aber nicht nur) von 49 auf 42 Prozent gesunken. Einen halben Prozentpunkt geschrumpft ist der Anteil der Öffis, von 21 auf 20,5 Prozent. Dafür wuchs der Fußgängerverkehr um fast vier Prozent von 21,8 auf 25,7 und der Radfahreranteil um 3,5 Prozent von 7,2 auf 10,7. Das sind Zahlen der Mobilitätserhebung des Landes, die im Herbst 2022 durchgeführt wurde. Die Vergleichswerte stammen aus der Erhebung im Jahr 2012.

Hajart sieht Trendwende in Linz

Landesweit ist der MIV-Anteil um 2,1 Prozent gesunken, der Radfahr- und Fußgängerverkehr um 1,5 bzw. 1,2 Prozent leicht gestiegen - für Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) eine Trendwende. Ähnlich interpretiert der in Linz für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) die Zahlen. "Wir haben in Linz schon eine Trendwende erreicht, der Mobilitäts-Mix ist deutlich besser als bei den letzten Messungen." Jedes Auto weniger im Stau sei ein Beitrag zur Lösung der Verkehrsprobleme.

Grüne: "Längst keine Mobilitätswende"

Von einer Wende will der grüne Klubobmann Helge Langer bewusst nicht sprechen. "Das ist ein Anfang aber noch längst nicht die dringend benötigte Mobilitätswende." Langer sieht in den Daten einen klaren Auftrag, den Ausbau der Öffis sowie sicherer, durchgängiger Rad- und Fußwege in den Mittelpunkt der Mobilitäts- und Stadtplanungspolitik zu stellen. „Diese Daten zeigen einmal mehr, dass die Menschen umsteigen wollen, wenn das Angebot entsprechend zur Verfügung steht", sagt Langer. Für eine richtige Wende müsse das Radwegenetz allerdings erheblich mehr ausgebaut werden. Das sieht auch Hajart so, allerdings sei das ein finanzielles Thema, das man beim nächsten Doppelbudget angehen müsse. "Mit dem selben Budget wird das nur im Schneckentempo vorangehen", sagt Hajart.

Anteil der Bahn-Pendler nach Linz gestiegen

Einen großen Hebel sieht Hajart beim Pendlerverkehr nach Linz. Insgesamt sind die Wege nach Linz laut der Ergebung von 195.875 um 2,9 Prozent auf 201.563 gestiegen. Der Pkw-Anteil ist dabei von knapp 72 Prozent auf knapp 69 Prozent gesunken. Teils deutlich gestiegen ist der ÖV-Anteil auf einigen Pendlerstrecken nach Linz, etwa von Rohrbach um 20 Prozent, aus Richtung Haselgraben (B126) um 30,7 Prozent oder auf der Donauuferbahn um 44,4 Prozent. Steinkellner führt das auf die Einführung des S-Bahn-Systems im Jahr 2016 zurück.

SPÖ kritisiert Stagnation beim Öffentlichen Verkehr

OÖ-weit stagniert der Öffi-Anteil allerdings (10,2 auf 10,1 Prozent), in Linz ging er sogar leicht zurück (21 auf 20,5 Prozent), weshalb die Linzer SPÖ einen verstärkten Ausbau des Öffentlichen Verkehrs fordert. "Die Zahlen zeigen keine Trendwende, sondern vielmehr einen dringenden Handlungsauftrag beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs", sagt der Verkehrssprecher der Linzer SPÖ, Gemeinderat Florian Koppler. Insbesondere die Umsetzung der neuen Buslinien 13/14, 47/48 sowie der Stadtbahn seien notwendig, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Steinkellner und Hajart führen die Entwicklung bei der Öffi-Nutzung auf die Corona-Pandemie zurück. Das würden die Fahrgastzahlen zeigen, die laut Hajart 2022 noch nicht das Niveau von 2019, also vor der Pandemie, erreicht haben.

Radlobby: "Waren vor 25 Jahren schon besser"

Keine Trendumkehr kann die Radlobby Oberösterreich erkennen. Vorsitzender Gerhard Fischer verweist auf den OÖ-weiten Wert von 6,9 Prozent Radverkehrsanteil, den die Mobilitätserhebung 1992 ergeben habe. Trotz der Steigerung seit 2012 habe man noch immer nicht das Niveau von damals erreicht. „Wir waren beim Radverkehrsanteil im Jahr 2012 auch im Bundesländervergleich auf einem absoluten Tiefpunkt von nur 5,2 Prozent angelangt, tiefer konnte es angesichts des enormen Freizeitradlboom kaum noch runter gehen. Mit jetzt 6,7 Prozent Radverkehrsanteil befinden wir uns auf dem Niveau welches wir vor 25 Jahren schon hatten“, sagt Fischer. In Linz gebe es aber schon einen Aufwärtstrend, sagt Fischer.

