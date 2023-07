So sollen Raser beim Hessenplatz eingebremst werden

Schon seit Jahren klagen Anrainer über Lärmbelästigung durch sogenannte Autoposer und Raser, die vor allem abends zwischen Landstraße und Dinghoferstraße ihre Runden drehen. Nun sollen drei Maßnahmen die Strecke ein Stückweit unattraktiver dafür machen. „Neben entsprechenden Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen sind hier vor allem bauliche Maßnahmen das Mittel der Wahl, um eine Temporeduzierung im sensiblen Innenstadtbereich zu gewährleisten. Die Bürger sollen wieder ruhig schlafen können", sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Nur mehr eine Geradeaus-Spur

Bereits letzte Woche wurden die Bodenmarkierungen in der Bismarckstraße geändert. Der linke Fahrstreifen führt geradeaus, der rechte war bislang sowohl für das Geradeaus-Fahren als auch für das Abbiegen in die Humboldtstraße vorgesehen - für nächtliche Autorennen eine ideale "Startlinie". Das soll sich nun ändern, indem der rechte Fahrstreifen nur mehr für Rechtsabbieger gilt.

Breiterer Gehsteig, schmälere Straße

Im Herbst fahren dann die Bagger auf. Der schmale Gehsteig an der Häuserzeile südlich des Hessenparks soll verbreitert, dafür die überbreite Straße schmäler werden. Der engere Straßenrau nimmt der Fahrbahn den Rennstraßen-Charakter und soll zu Temporeduktionen in der 30er-Zone führen. Dadurch soll sich auch die Aufenthaltsqualität für die Einkäufer und Passanten entlang der Geschäfte gegenüber dem Hessenpark erhöhen. Die Baumaßnahmen werden rund 60.000 Euro kosten, die Ausschreibung ist noch nicht erfolgt.

Busspur wird zur nächtlichen Parkspur

Als dritte Maßnahme soll die Busspur in der Lustenauerstraße auf 8 bis 19 Uhr beschränkt werden. Dadurch stehen einerseits abends mehr Parkflächen für Anrainer zur Verfügung, andererseits wird der Straßenraum durch die parkenden Autos verengt, was ebenfalls geschwindigkeitsreduzierend wirken bzw. das „Aufziehen“ der Autos reduzieren sollte. Die entsprechende Verordnung ist in Arbeit und soll mit September in Kraft treten.

"Große Lösung" erst durch Innenstadtkonzept

Eine "große Lösung" zur vielfach angekündigten Verkehrsberuhigung im Neustadtviertel ist das für Hajart noch nicht. Diese soll im Zuge des Linzer Innenstadtkonzepts gefunden werden. Hajart zeigt sich dabei offen für die Vorschläge der Experten. Auch Superblocks kann er sich vorstellen, das sind verkehrsberuhigte Wohnquartiere, aus denen der Durchzugsverkehr verbannt ist. Die Verbreiterung des Gehsteigs entlang des Hessenparks sei so konzipiert, dass etwa in Zukunft auch die Einbahn am Hessenplatz, ohne größere bauliche Eingriffe umgedreht, sprich in die andere Richtung geführt werden könne.

Grüne: Straßenraum neu aufteilen

Für die Linzer Grünen sind die angekündigten Maßnahmen ein erster Schritt zu einer Verkehrsberuhigung im Neustadtviertel. Es sei längst erwiesen, dass die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch wesentlich mit der Fahrbahnbreite von Straßen zu tun habe. Doch die Grünen gehen noch weiter: "Um Raser wirksam einzubremsen, muss auch der Straßenraum auf den Durchzugsstraßen anders aufgeteilt werden", sagt Klubobmann Helge Langer und meint damit die Humboldt- und die Dinghoferstraße.

Erste Früchte der Zusammenarbeit

Bei der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung", die in die Konzeption eingebunden war, spricht man von "ersten Früchten einer guten Zusammenarbeit". Große Hoffnung setze man allerdings auf das angekündigte Linzer Innenstadtkonzept. "Denn dieses Konzept hätte das Potential, weite Teile der Innenstadt zu beruhigen und insbesondere den Platz im öffentlichen Raum endlich neu und fair aufzuteilen", sagt Sprecher Werner Hudelist.

Autor Christian Diabl Christian Diabl