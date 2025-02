So soll das neue Hochhaus an der Mozartstraße aussehen

Die Erleichterung war Christian Lengauer ins Gesicht geschrieben. Im dritten Anlauf hat sein Hochhaus-Projekt gestern grünes Licht vom Gestaltungsbeirat der Stadt Linz bekommen.

Das Projekt an der Mozartstraße soll die WKO und den Weekend-Verlang beherbergen. Bild: Korrekt Investment

Wie berichtet, will Lengauer an der Ecke, wo einst das markante „Hackl-Haus“ gestanden ist, ein 36 Meter hohes Gebäude, bestehend aus zwei Baukörpern, errichten. Vom daneben liegenden Gründerzeithaus bleibt nur die Fassade bestehen. Den unteren Baukörper mit vier Geschoßen teilen sich die benachbarte Wirtschaftskammer und Lengauers Weekend-Verlag. Darauf setzt Architekt Daniel Bindeus einen sechsstöckigen Kubus, in dem Wohnungen geplant sind. Der Haupteingang liegt direkt an der Kreuzung und führt in die beiden Gebäudeflügel sowie in den grünen Innenhof der Wirtschaftskammer.

Volumen reduziert

Auf dem Weg zur Freigabe musste das Vorhaben jedoch Federn lassen. So war der erste Entwurf dem Beirat zu wuchtig, weshalb der Bauwerber die Breite des Baukörpers reduzieren und damit auf ein Drittel des Volumens verzichten musste. Beim zweiten Anlauf verlangten die Experten unter anderem, dass er noch einmal um zwei Meter schmäler wird. Das Projekt wurde erneut überarbeitet. Aufgenommen wurden auch Anregungen bei der Fassadengestaltung. Der höhere Bauteil wurde außerdem zurückversetzt, auf eine zweigeschossige, in den Innenhof ragende Sockelzone wurde verzichtet, womit der Grünflächenanteil erhöht werden konnte.

Noch fehlt der Bebauungsplan

„Es war ein langer Weg, aber ich bin sehr zufrieden“, sagt Lengauer zu den OÖN, der hofft, dass er möglichst bald eine Baugenehmigung bekommt. Bürgermeister Dietmar Prammer (SP) sieht eine deutliche Aufwertung des Krezungsbereichs. Mit der Höhenentwicklung hat er kein Problem. Das würde diese Ecke städtebaulich vertragen. Da der aktuell gültige Bebauungsplan aber lediglich eine Gesimshöhe von 16 Metern erlaubt, muss der Gemeinderat einer Änderung noch zustimmen. Lengauer ist „sehr optimistisch“, dass die Änderung eine politische Mehrheit findet.

"Überzogene Investorenwünsche"

Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik erneuert seine Kritik an dem Projekt. „Es handelt sich um reine Spekulation und eine Anlasswidmung“, sagt Potocnik. Die überzogenen Investorenwünsche würden einmal mehr die Schwäche der Stadtpolitik und der Stadtplanung offenbaren.

Kritische Stellungnahme der Stadtklimatologie

Wenig positiv fällt die Stellungnahme der Abteilung Stadtklimatologie aus, die den OÖN vorliegt. Das Areal sei schon jetzt von moderater bis starker Überwärmung betroffen. Zwar wurde vom Bauwerber eine Windkomfortstudie durchgeführt, jedoch wurde weder das Setup mit der Abteilung abgestimmt noch liegt das Ergebnis dort vor. Die Aussage des Bauwerbers, wonach es keine negativen Auswirkungen gebe, sei nicht ausreichend. Die empfohlene Sommerkomfortstudie wurde erst gar nicht gemacht. Maßnahmen wie die Fassaden- oder Dachbegrünung hätten kaum Auswirkungen auf angrenzende Aufenthaltsbereiche, zum Beispiel auf Fußgänger auf der Straße.

Das letzte Wort hat der Linzer Gemeinderat.

