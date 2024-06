So soll das nächste Stadtentwicklungsprojekt im Franckviertel aussehen

Mehr als ein Jahr lang haben die drei Eigentümer diskutiert, wie die alte ÖBB-Siedlung zwischen der Ginskey- und der Füchselstraße im Franckviertel entwickelt werden soll. Nun liegen die Ergebnisse des kooperativen Planungsverfahrens vor.

Wie berichtet, gehört das Areal zu je einem Drittel der städtischen GWG, der Strabag Real Estate und nach einem Verkauf der IFA-Institut für Anlageberatung. Wer welche Flächen betreuen wird, steht noch nicht fest, auch eine Architekturplanung gibt es noch nicht, sehr wohl aber ein grobes Konzept für das knapp 28.000 Quadratmeter große Gebiet.

Ein Überblick über das zukünftige Gölsdorf Areal. Bild: Kleboth/Dollnig

"Baumbestand vor Baubestand"

Dieses sieht eine gemischte Nutzung aus Wohnen, Gewerbe und Grünraum vor. Die nicht versiegelte Fläche wird von 13.000 auf 15.000 Quadratmeter erhöht. "Wir haben entschieden, dass der Baumbestand wichtiger ist, als der Baubestand", sagt Architekt Andreas Kleboth, der das Verfahren geleitet hat. Das bedeutet, dass sämtliche Häuser abgerissen werden, im Gegenzug bleiben fast alle zum Teil 100 Jahre alten Bäume erhalten. Bemühungen zumindest ein oder zwei Gebäude zu erhalten, sind laut Kleboth an dieser Prämisse gescheitert.

Die Gesamtfläche des unversiegelten Grünraums wird um 2000 Quadratmeter steigen. Bild: Kleboth/Dollnig

Die bestehenden Baumhaine waren der Ausgangspunkt der Planung, die Bauplätze ergeben sich aus den übrigen Flächen. Konkret sind neun Gebäude geplant, darunter zwei Hochhäuser mit knapp 60 Meter, die die nötige Dichte bringen. Aus den aktuell 249 sollen rund 600 Wohnungen werden, sowohl Miete als auch Eigentum. Im Norden und Süden soll es große Grünflächen geben, die zweigeschoßige Tiefgarage mit insgesamt 400 bis 500 Stellplätzen weitgehend unter den Gebäuden Platz finden. So kann der Grünraum tatsächlich aus gewachsener Erde bestehen und auch die zusätzlich zu pflanzenden Bäume gut wurzeln. Das denkmalgeschützte Ensemble an der Franckstraße soll mit der in zweiter Reihe liegenden Siedlung eine neue Einheit bilden. Die Nachbarn profitieren von den Grünflächen aber auch von der geplanten Infrastruktur, wie Geschäfte, medizinische Einrichtungen oder Kinderbetreuung.

Radverbindung in den Linzer Süden

Das gesamte Areal wird mit Ausnahme der Garagenzufahrt autofrei sein, ein Radhighway entlang der Bahnstrecke soll Teil einer künftigen Radverbindung des Linzer Südens mit der Innenstadt sein. „Das Gölsdorf Areal wird zu einem Vorzeigeprojekt, das Linz und speziell das Franckviertel bereichert und neue Maßstäbe für urbanes Wohnen setzt", sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP).

Zwei Hochhäuser mit knapp 60 Meter sind geplant. Bild: Kleboth/Dollnig

Nach Abschluss des kooperativen Verfahrens, werden nun von der Stadt die Bebauungs- und Flächenwidmungspläne erarbeitet. 2026 soll dann mit den Abbrucharbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2030/31 geplant. Einen Architektur-Wettbewerb wird es allerdings nicht geben. Die vier am kooperativen Verfahren beteiligten Architekturbüros, Kleboth Dollnig, Rieder, Strobl und "AllesWirdGut" sollen auch die Planung übernehmen. Linzplus-Fraktionsvorsitzender Lorenz Potocnik kritisiert diesen Umstand ebenso wie den hohen Stellplatzschlüssel (auf 600 Wohnungen kommen 4-500 Parkplätze) und den Umgang mit den Bestandsmietern, den er als "nicht fair und professionell" bezeichnet.

Aktuell wohnen noch 44 Mieter in der Siedlung, mit fünf konnte schon eine Vereinbarung getroffen werden. Die GWG bietet Ersatzwohnungen und Übersiedlungshilfe an. Bei der Ablöse sei mit den Mietersprechern eine Einigung erzielt worden. Laut GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler orientiert sich diese zwar am Modell, das bereits im Wimhölzl Hinterland vereinbart wurde, allerdings "nicht 1:1", da ja neben der GWG auch die beiden privaten Investoren mit an Bord sind.

Grüne Kritik an Abriss

Als weder zeitgemäß noch sinnvoll bezeichnet der grüne Gemeinderat Markus Rabengruber das Projekt. „Ständig Gebäude, deren Bausubstanz in Ordnung ist, zur Gänze wegzureißen, anstatt zumindest Teile des Bestands durch eine Sanierung und Weiterentwicklung zu erhalten, geht sich im Jahr 2024 nicht mehr aus. Das ist weder zeitgemäß noch im Sinne des Klimaschutzes.“ Die öffentliche Zugänglichkeit der Freiräume müsse zudem rechtlich abgesichert werden. Rabengruber kritisiert auch die Tiefgarage, eine Quartiersgarage hätte die Chance geboten, Strukturen für sanfte Mobilität zu schaffen.

