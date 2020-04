"Wann wird denn endlich wieder aufgesperrt?" Diese Frage bekommt Friedrich Schwarz, Leiter des Botanischen Gartens in Linz, derzeit täglich gestellt. Seine Antwort ist stets gleich: Er könne es nicht sagen. Eventuell gibt es am morgigen Freitag einen Hinweis darauf, wann das blühende Paradies mitten in Linz wieder seine Tore öffnen kann. Dann gibt die Bundesregierung bekannt, wie es mit den Lockerungen der Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie im Kulturbereich aussieht. In der