So könnte es auf der "Klimaachse" in den Hafen weitergehen

Im Endausbau soll, wie berichtet, ein baulich getrennter Radweg den Hauptplatz mit dem Hafen verbinden. Die erste Etappe bis zur Europaschule ist bereits umgesetzt. Die zweite, vermutlich bis zur Nietzschestraße, soll heuer folgen. Doch diese "Klimaachse" ist mehr als nur ein Radweg.

Mehr zum Thema: Essbare Hecken und gemeinschaftliche Tiefgaragen – eine Gasse im Wandel

Bürger reden mit

Die Stadt hat im letzten Jahr einen Bürgerbeteiligungsprozess gestartet und sammelt kleine und große Ideen, wie diese Achse darüber hinaus im Sinne der Anrainer aufgewertet und umgestaltet werden könnte. Die Ideen reichen von essbaren Hecken bis zu gemeinschaftlich genutzten Tiefgaragen, von Sitzbänken bis zu mehr Bäumen. Umgesetzt wurde beispielsweise bereits ein Kleintierhabitat auf dem Spielplatz neben der Europaschule. In der zweiten Phase wird nun in Workshops unter Einbindung städtischer Experten die Umsetzung der Ideen diskutiert. Der erste fand am 12. Jänner in der Pfarre St. Severin statt und dort könnte sich auch einiges ändern. Der Vorplatz der Kirche könnte eine multifunktionale Fläche werden, weitere Vorschläge sind eine Temporeduktion auf der Lederergasse, ein sicherer Fußgeherübergang oder mehr Grünraum.

Klimafest vor Kirche

Um eine mögliche neue Nutzung zu erproben, soll das zweite Klimaachsenfest (die Premiere war im Mai 2023 auf dem Herbert-Bayer-Platz) auf der Nebenfahrbahn vor der Kirche stattfinden. Wer sich für die Workshops interessiert, kann sich auf der Website studiokordial.de der Projektleiterin Hannah Kordes informieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.