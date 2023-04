So hat das alte Leonding vor 200 Jahren ausgesehen

Leonding war vor 200 Jahren ein kleines Bauerndorf in der Nähe von Linz.

Das Mayrhansengut am einen, der sogenannte "Tirolerhof" am anderen Ende, dazwischen rund 25 Gebäude, vom mächtigen Vierkanter bis zum kleineren Sacherl, umgeben von Obstgärten und Feldern, durchzogen von einer größeren Straße: Vor 200 Jahren war Leonding ein kleines Bauerndorf in der Nähe von Linz. Doch schon damals war es das größte der 22 Dörfer auf dem heutigen Gebiet der Stadtgemeinde Leonding, die es aber erst seit 1851 gibt.