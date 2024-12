So feiert Koralle die Vorweihnachtszeit

Es ist den Macherinnen des Koralle Magazins zu verdanken, dass der zweite Adventsonntag ein schillernder sein wird. Das haben sich zumindest Juliane Lehmayer, Lisa Henhofer, Julia Deutsch und Judith Kinzl so gedacht, als sie die Idee dafür hatten. Am 8. Dezember kann man sich von 11 bis 16 Uhr davon überzeugen, was es heißt, einen schillernden Adventsonntag in die Stadt zu bringen.

Als Treffpunkt für alle, die Kunst, Kultur, Literatur und gutes Essen lieben und sich inspirieren lassen wollen, ist der besondere Weihnachtsbrunch gedacht. Es wird also ein köstliches Zusammentreffen, bei dem auch Neuinterpretationen der klassischen Buchtel auf dem Speiseplan stehen werden. Für die Kreationen sind die Wiener Star-Konditorin Noemi Krondorfer und die Donauwirtinnen aus Linz verantwortlich.

Dazu kommt Musik (Issue Twentyfive), Lesung (Lydia Haider), eine Ausstellung (Letitia Lehner und Kira Schinko) und Mode (Kreationen der Modeschneiderin Sonja Schwaiger). Natürlich wird es auch die neuesten Ausgaben der Magazine Koralle und Pop Chop zu erwerben geben.

Das Koralle Magazin wurden im Vorjahr von den vier Linzerinnen gegründet und ist das erste feministische Kunst-, Kultur- und Literaturmagazin Österreichs, das sich mit der Gleichstellung der Geschlechter beschäftigt. Das Pop Chop Magazin wiederum widmet sich der zukünftigen Esskultur und den Auswirkungen innovativer Lebensmittelproduktion auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.

