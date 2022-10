Smartphone-Tage für Senioren starten heute in Linz

Senioren und das Handy – eine Beziehung voll Missverständnissen und Wissenslücken. Die sollen bei den heute, 24. Oktober, beginnenden Linzer Smartphone-Tagen beseitigt werden. Im Wissensturm erfolgt von 14 bis 17 Uhr der Auftakt dieser Informationsoffensive. An zehn Thementischen vermitteln Trainer Basiswissen und Grundlagen für die Nutzung von WhatsApp, WLAN, QR-Code-Reader, der Mobilitäts-App der Stadt Linz und anderen nützlichen Anwendungen. Im Container am Hauptplatz (vor dem Alten Rathaus) werden von 24. bis 31. Oktober jeweils von 9 bis 16 Uhr kostenlos und ohne Voranmeldung Einzelberatungen rund um das Thema Smartphone angeboten.

Der Linzer Senioren-Smartphone-Hersteller emporia bietet zudem ab 2. November immer mittwochs von 9 bis 15 Uhr Informationen in der Firmenzentrale in der Industriezeile 36 an. Hier gibt es kostenlose Beratung, Problemlösung und Trainings für Smartphone und Tablet. Weitere Schulungen werden in den Volkshäusern angeboten. Infos: smartphonetage.at