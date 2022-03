Sitzmöbel für den öffentlichen Raum

Es wird Zeit, dass das Projekt umgesetzt wird", kündigt Tomislav Pilipovic (Grüne) eine entsprechende Anfrage im morgigen Gemeinderat an. Zur Erinnerung: Im April 2017 wurde nach einem Grünen-Antrag beschlossen, mehr Sitzmöbel im öffentlichen Bereich zu installieren. Im September 2021 wurde der Sieger eines Ideenwettbewerbs mit der Kunstuni präsentiert. "Passiert ist seither aber nichts", kritisiert Pilipovic. Der grüne Jugendsprecher will deshalb den aktuellen Stand von SP-Bürgermeister Klaus Luger erfahren – "und ob überhaupt noch eine Umsetzung geplant ist". Schließlich wären die Möbel schon in den kommenden Wochen, wenn es wärmer wird, gefragt.