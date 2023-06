Sitzbalkon ist auf dem Weg zum natürlichen Möbelstück

In der Pandemie als Idee geboren, ist der "Balcosy" nun serienreif. "Endlich", sagt mit Florian Holzmayer der Ideengeber, der die spannende Phase seines Produktes für gekommen sieht. "Wir haben entdeckt, dass unser Fenstersitz für Menschen, die das Bedürfnis haben, draußen zu sitzen, aber keinen Balkon haben, das Wohlfühlen zu Hause möglich macht."

Mit diesem Ansatz wird der "Balcosy" nun breiter gedacht. "Wir schaffen Natur in der Wohnung", ist der Gründer und CEO von Flowfactory mit vier Mitarbeitern und Sitz in der Linzer Tabakfabrik überzeugt. Und: Die praktische Alternative beginnt sich zu einem beliebten Möbelstück zu entwickeln. So lässt sich der Sitzbalkon durch Zusatzmodule auch als Arbeitstisch nutzen. Sitzmatte oder Getränkehalter würden das "Balcosy"-Erlebnis noch komfortabler und praktischer machen.

Fünf Standardgrößen

Mit der Eferdinger Tischlerei Pecherstorfer hat Holzmayer jene Produktionsstätte gefunden, in der der "Balcosy" gebaut wird. Nachdem bis jetzt stets die Maßanfertigung verfolgt wurde, setzt das Unternehmen nun auf fünf Standardgrößen.

Der Fenstersitz wird schnell zum Tisch. Bild: Thomas Schlader

Um das Produkt weiter zu entwickeln, holt Holzmayer die Stammkunden ins Boot. "Wir wollen wissen, wie sie unser Produkt nutzen und warum sie es überhaupt gekauft haben." Schon jetzt habe man eine Menge an Daten von den Kunden. "Balcosy" sei immer noch eine "gute Kiste", die sich aber in Richtung eines "sexy Möbelstückes" entwickeln sollte.

So nutzt Holzmayer aktuell nicht nur das Angebot der Stadt Linz, sich im "PopUp Store" auf dem Hauptplatz präsentieren zu können, sondern will das Thema von mehr Naturgefühl mit natürlichen Materalien in den eigenen vier Wänden stärker in den Fokus stellen. Dafür dient zum Beispiel auch die Diskussionsveranstaltung "Wohlfühlfaktor Natur in der Wohnung" heute, 19. Juni, in der Startrampe der Sparkasse in der Tabakfabrik. Ab 17.30 Uhr werden Wohnpsychologin Barbara Perfahl, Arbeitsplatzgestalterin Romina Hafner und Designer sowie Produktentwickler Timo Nau referieren und diskutieren.

Im "PopUp Store" mitten in Linz kann man das Produkt angreifen, um es zu verstehen, sagt Holzmayer. Jeweils von Mittwoch bis Samstag kann "Balcosy" bis Ende Juni von 10 bis 14 Uhr getestet und erworben werden. Außerhalb der Fixzeiten kann unter Tel. 0650/699 5865 auch ein Termin vereinbart werden.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

