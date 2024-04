Singen, Tanzen, Spielen: Linzer Wortspiel-Festival geht in die zweite Runde

Ob gesungen, gespielt oder getanzt - Musik verbindet uns auf allen Ebenen miteinander: Das will der Linzer City Ring mit der zweiten Auflage seines Wortspiel-Festivals unterstreichen. Am 3. Mai wird das Areal zwischen Landstraße, OK Platz und Martin-Luther-Platz von 12 bis 20 Uhr wieder zur Festivalbühne.

Das musikalische Programm wird mit Rap, Austro-Pop, Rock, Jazz und Co. aufwarten, auch ein Poetry Slam und ein Salsa-Workshop sind geplant. Beda mit Palme und Most Unlimited lassen sich das Wortspiel genauso wenig entgehen wie The Volunteers.

Im Einsatz werden darüber hinaus Märchenerzähler sein, für Kinder wird es ein eigenes Programm und Spielebus geben. Auch für das kulinarische Wohl wird gesorgt.

Für den Linzer City Ring ist das Wortspiel-Festival eine Plattform, die neue Impulse in die Linzer Innenstadt bringen soll. Jeder Interessierte sei eingeladen, "Teil dieses einzigartigen Festivals zu sein und gemeinsam auf der größten Tanzfläche der Stadt zu tanzen und zu feiern".

Infos zum Festivalprogramm gibt es hier.

