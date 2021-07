Singen als Protest gegen Alkoholverbot

Der Kupfermuckn-Chor unter der Leitung von Chefredakteur Heinz Zauner sang heute bei einer Protestaktion gegen das Alkoholverbot beim Stelzhamerdenkmal im Volksgarten die Landeshymne. Und trat damit an einem der Orte auf für den in der heutigen Gemeinderatssitzung ein Alkoholverbot beschlossen werden soll. Neben dem Volksgarten, soll es künftig auch im Schillerpark gelten - darauf haben sich ÖVP, FPÖ und SPÖ geeinigt (wir haben berichtet).

Die Wahl des Liedes war keine zufällige: Mit „Hoamatgsang“ wollten die Beteiligten zum Ausdruck bringen, dass „die Parks Hoamatland für alle sind“. Die Kritik an dem geplanten Verbot ist groß. Das werde, so Zauner, zu Verdrängungseffekten führen. „Es gibt in der Stadt immer weniger Flächen, wo sich etwa Obdachlose aufhalten können.“ Statt zusätzlichen Verboten brauche es mehr Gemeinwesenarbeit und eine entsprechende Infrastruktur in den Parks (Stichwort Abfallbehälter, Bänke, saubere Toilettenanlagen).

Wo Situationen eskalieren, müsse natürlich eingegriffen werden, dafür würden die vorhandenen gesetzlichen Regelungen aber reichen, so der Geschäftsführer vom Verein Arge für Obdachlose. Ähnlich sieht das Hermann, der heute auch zum Singen in den Park gekommen ist. Der trockene Alkoholiker, der vor Jahren auch einmal obdachlos war, ist regelmäßig im Schillerpark unterwegs. Ein generelles Alkoholverbot sieht er kritisch: „Es sollten lieber die Problemfälle herausgefiltert werden und denen ein Parkverbot erteilt werden.“ Zauner macht sich wenig Hoffnungen den Beschluss noch verhindern zu können. Trotzdem sei es wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen und möglichst viele davon zu überzeugen, dass Verbote nicht der richtige Wege seien, sagt er.

Verhärtete Fronten

Ganz anders hört sich das bei der ÖVP an, die schon länger ein Verbot gefordert hat. Damit werde die Sicherheit und Ordnung in den Parks wiederhergestellt, teilt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) in einer Aussendung vor Sitzungsbeginn mit. Die Lärmbelästigungen, Pöbeleien und starke Verunreinigung seien eine starke Belastung für Anrainer, Geschäftstreibende und andere Parknutzer: „Das Alkoholverbot wird zu einer deutlichen Verbesserung führen. Das zeigt das Beispiel Hessenpark.“ Dort wurde nach langen Diskussionen 2018 ein solches verhängt.

Das Verbot, das heute mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ beschlossen werden soll, kann frühestens am 6. Juli in Kraft treten. Kontrolliert wird es vom Ordnungsdienst, bei Verstößen drohen Strafen in Höhe von 218 Euro. Protest wird es davor noch einigen geben: So ist für heute, 13 Uhr, eine weitere Kundgebung am Hauptplatz geplant. Organisiert wird diese von verschiedenen Gruppen und Parteien, darunter etwa der Kupfermuckn und die KPÖ.