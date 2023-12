Silvesterlauf kommt gut an

Das angesagte Schönwetter könnte 1000 Teilnehmer ins Laufen bringen. Die Stoßrichtung des Traditionslaufes am letzten Tag des Jahres ist aber das kollektive Erlebnis, das gemütliche Bewegen durch die Stadt. Am 31. Dezember starten, wie berichtet, ab 14 Uhr die Kinder, ab 15 Uhr dann der Rest. Die Startunterlagen können schon heute im Laufshop "Runners" in der Hauptstraße zu den Shopzeiten abgeholt werden, das Rennbüro in der Kunst-Uni ist am 31. Dezember von 12 bis 14 Uhr geöffnet.

Infos: www.silvesterlauf-linz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.