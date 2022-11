Silvesterfeier am Linzer Hauptplatz abgesagt

Dass der Grund dafür die Randale in der Halloween-Nacht seien, dementierte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) auf OÖN-Anfrage. Medien hatten dies zuvor berichtet. Laut dem Stadtoberhaupt werde die Silvesterfeier auch deswegen eingestellt, da es bereits in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie keine Silvesterveranstaltung am Hauptplatz gegeben hat. Bezüglich der Halloween-Ausschreitungen verteidigte Luger Linz: Auch in Wien und Salzburg habe es Ausschreitungen gegeben. Diese fielen allerdings weniger massiv aus.

Insgesamt werde die Arbeit für die Polizei zudem immer schwieriger. Die Organisation solcher Ereignisse habe sich nämlich vollständig verändert und finde zunehmend über kleine Gruppen oder sogar Einzelpersonen statt, so Luger. Es sei für die Polizei daher notwendig, in Zukunft vermehrt auch auf Internetplattformen zu recherchieren.