Silvester und tonnenweise Müll

Es ist eine Bilanz des Grauens: 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Geschäftsbereiches Stadtgrün und Straßenbetreuung standen insgesamt 659 Stunden im Einsatz, ob den "Silvestermüll" ihrer Landsleute zu beseitigen. 75 Kubikmeter Müll wurden eingesammelt und entsorgt. Der Großteil davon landete nicht in Müllbehältern und Containern im Stadtgebiet, sondern in Parks und Grünanlagen. Der Feiertagsmüll bestand aus den Überresten von Feuerwerkskörpern, Streichhölzern, leeren Dosen, Flaschen und jeder Menge Verpackungsmaterial.

Am meisten Müll fiel im Süden der Stadt an. In Kleinmünchen und in Pichling wurden 24 gesprengte Mistkübel, drei gesprengte Hundesackerlspender und fünf beschädigte kleine Blechtafeln gezählt. In den beiden südlichen Stadtteilen werden die Aufräumarbeiten noch einige Tage dauern, bis die letzte Rakete eingesammelt wurde.

