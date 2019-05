"Sieg in Leoben so wichtig wie jener gegen Barcelona"

Der HC Linz AG hat am Samstag mit dem 38:31-Sieg im Verlängerungskrimi über Leoben ein großes Stück oberösterreichischer Handballgeschichte geschrieben. Wie hoch dieser Erfolg einzuordnen ist, kann vor allem einer beurteilen, der für den heimischen Handball selbst Historisches geleistet hat. Ewald Humenberger, einst als Torhüter der Führungsspieler schlechthin und heute Präsident des OÖ-Handballverbands, sagt: "Dieser Erfolg war genauso wichtig wie einst unser Heimsieg in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Barcelona oder das Erreichen des Europacupfinales." Damals in Spanien spielten die Handballer der Askö Linde Linz nach dem sensationellen 30:27-Heimerfolg das Rückspiel vor 7000 Zuschauern in der klubeigenen Halle des FC Barcelona gleich neben dem Camp-Nou-Stadion. Am Wochenende hatten die Linzer Handballer – unterstützt von 150 lautstarken und immer positiven Anhängern – in Leoben aber viel mehr zu verlieren.

Humenberger: "Es geht hier um den gesamten Handballsport. Bei einem Abstieg hätte man wieder von null beginnen müssen. Wir können uns als Sportart nur dann weiterentwickeln, wenn es Idole gibt, zu denen man aufschauen kann. Und das geht nur über eine Mannschaft in der ersten Liga." Jetzt gilt es, die Lehren daraus zu ziehen. Humenberger: "Auch das gilt für jeden Einzelnen im Handballsport, damit wir in den nächsten Jahren hoffentlich nie mehr so zittern müssen."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at