Siebenjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Der Unfall passierte gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung der L568 mit der Fischinger Hauptstraße: Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Wagen eines 34-Jährigen, der gemeinsam mit seinem Sohn in Richtung Enns unterwegs war, mit dem Auto eines 61-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Siebenjährige verletzt. Die Rettung brachte ihn in das Kepler Uniklinikum, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.