Sieben Lehrlinge, sieben Klimachecker

Die sieben Lehrlinge sind Teil des Klimachecker-Projektes des Klimabündnis Oberösterreich. Sie erhalten dadurch eine umfassende Ausbildung zum Thema Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, der sie in die Lage versetzen soll, das erworbene Wissen für die Stadt Linz einzusetzen. "Ein neuer Weg entsteht dadurch, dass man ihn geht" - so lautet eine der Botschaften der Lehrlinge.

„Wir geben unseren Lehrlingen das Handwerkszeug, konkrete Klimaschutzprojekte zu entwickeln und umzusetzen", sagt Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) in ihrer Funktion als Personalreferentin der Stadt Linz. Man würde damit zeigen, dass jede und jeder am Arbeitsplatz etwas für die Klimaziele tun könne.

Gefördert wird das Projekt, an dem in Oberösterreich heuer mehr als 40 Auszubildende in neun Betrieben teilnehmen auch vom Ressort von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

