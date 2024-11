Sie wollen ja nur spielen ...

Der November ist nicht nur der Nebelmonat – einst hieß er auch "Neblung". Es ist auch der Monat, in dem es spukt. Zumindest am kommenden Wochenende im Ursulinenhof. Denn eines der neuen Spiele, die bei den Spieletagen präsentiert werden, heißt "Die verdrehte Spuknacht". Und das kann am Samstag bis nach der Geisterstunde gespielt werden.