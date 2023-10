Sicherheitsmitarbeiter in Hörsching geschlagen und mit dem Umbringen bedroht

Der 42-Jährige, der für ein Logistikunternehmen tätig ist, führte am Betriebsgelände gegen 14 Uhr Kontrolltätigkeiten durch, als er die gewaltbereiten Männer auf die Hausregeln hinweisen musste. Erneut - denn schon am Vormittag hatten sich die rumänischen Lkw-Lenker, die auf dem Parkplatz ihre Wochenend-Ruhezeit verbrachten, nicht an das Verbot des Grillens mit offener Flamme gehalten. Zudem hörten sie zu laut Musik.

Der 42-jährige Usbeke untersagte ihnen ihr Verhalten mit Verweis auf die Hausordnung ein weiteres Mal, woraufhin er von einem 46-jährigen Rumänen festgehalten und mehrmals mit der Faust gegen den Rücken geschlagen wurde. Eine weitere Person half dem gewalttätigen Lkw-Lenker beim Festhalten. Währenddessen griff ein weiterer Mann zu einem Küchenmesser und bedrohte den Sicherheitsmitarbeiter mit dem Umbringen.

Der 42-Jährige konnte sich schließlich losreißen und flüchten. Er verständigte die Polizei. Die beiden Rumänen wurden kurzzeitig festgenommen. Bei ihrer Einvernahme stritten sie die Tat allerdings ab.

