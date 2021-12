Sichere Weihnachten: Linz bietet viele Testmöglichkeiten

Wer lieber auf Nummer sicher gehen will und gegebenenfalls trotz Impfung noch zusätzlich einen Corona-Test vor dem Familienbesuch machen will, der findet in der Landeshauptstadt ein Angebot vor. Denn die Stadt Linz hat auch mit Blick auf die anstehenden Feiertage ihr Testangebot noch einmal ausgebaut.

In der Teststraße Volkshaus Dornach-Auhof (Niedermayrweg 7) werden zusätzlich zu den Antigen-Schnelltests auch kostenlose PCR-Gurgeltests angeboten. Der Gurgeltest wird vor Ort von der jeweiligen Testperson unter Aufsicht selbst durchgeführt und auch dort abgegeben. Das Ergebnis des PCR-Tests sollte in der Regel binnen 24 Stunden vorliegen und ist 72 Stunden lang gültig.

"Größtmögliche Sicherheit für entspannte Weihnachten im Kreis der Liebsten bietet eine Kombination aus drei Impfungen mit einem vorab getätigten PCR-Test. Gerade im Hinblick auf die leider immer häufiger auftretende Virus-Mutation ist es sinnvoll, über die Feiertage bei Treffen von Familien und Freunden auf Nummer sicher zu gehen", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Das Volkshaus Dornach hat am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet, am 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner jeweils von 9 bis 15 Uhr. Am 6. Jänner ist von 9 bis 17 Uhr Betrieb. Abseits dieser Tage hat das Volkshaus zu seinen regulären Zeiten (Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr) geöffnet.

Das Volkshaus Ebelsberg – in dem es neben dem Testangebot (Antigen und PCR) auch eine Impfstraße gibt – hat am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner geschlossen, am 6. Jänner hat es geöffnet (reguläre Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag, ausgenommen Mittwoch, 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr).

Der Impfbus ist an den Feiertagen nicht im Einsatz, ebenso ist das Impfzentrum im Neuen Rathaus und im Volkshaus Neue Heimat geschlossen. Geöffnet hat am 24. und 31. Dezember aber die Impfstraße im Linzer Passage, und zwar jeweils von 9.30 bis 13 Uhr. Zusätzlich bietet das Land Oberösterreich kostenlose PCR-Tests im beheizten Testzelt am Vorplatz des Design Centers in Linz an (geöffnet von Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr).

Zudem hat u. a. die Ennser Teststraße in der Weihnachtszeit wie gewohnt täglich geöffnet, nur am 24. und 31. Dezember schließt die Teststraße jeweils um 12 Uhr.