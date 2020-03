Sicher ist sicher

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

In Zeiten der Corona-Krise geht es nicht um die Einschränkung sozialer Kontakte, sondern auch um den Schutz jedes Einzelnen. Und da hat dieser Botendienstmitarbeiter heute in Linz ein wahrhaft dramatisches Outfit gewählt, das aber offenbar den Kern der Sache trifft. Das Foto hat übrigens Peter Pauer gemacht, der sich kurz wie im Film „Men In Black“ vorkommen musste.