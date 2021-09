Shuttlebus in die SolarCity für Pichlinger Schüler

Eigentlich sah der Schaden nach dem Elektrobrand, der in der VS Pichling Mitte August ausgebrochen war, überschaubar aus. Doch entgegen ersten Experten-Meinungen stellte sich die Sanierung als aufwändiger als gedacht heraus. Für vier Klassen der Volksschule wurden daher für voraussichtlich zehn Wochen Ersatzräume in der Volksschule SolarCity eingerichtet. Für den Transport der Schüler stellt die Stadt nun eigene kostenlose Shuttlebusse zur Verfügung, um den Aufwand für Eltern und Schüler zumindest etwas zu verringern. Die Busse holen die Kinder am gewohnten Schulstandort ab.

Die Hortbetreuung findet jedoch ganz regulär in Pichling statt. Derzeit klären Sachverständige, ob die Lehrer aus dem beschädigten Gebäude Unterrichtsunterlagen herausholen können.