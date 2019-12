Servicestelle für Bürgerinitiativen

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde auf Antrag der Grünen nun einstimmig beschlossen, ein Konzept für eine Bürgerservicestelle zu entwickeln. Dies soll in den kommenden Monaten im Innovationsausschuss geschehen. "Ziel muss sein, dass die Bürgerinitiativen eine fixe Ansprechperson haben und bei konkreten Projekten ein regelmäßiger Austausch stattfindet", sagt Helge Langer, Klubobmann der Grünen. Gerade bei Bauvorhaben sei es "wünschenswert, dass die Stadt frühzeitig auf die Anliegen von Interessengemeinschaften und Initiativen eingeht", so Langer weiter. Auch deshalb, weil sich dadurch spätere Konflikte vermeiden ließen.

