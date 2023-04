Sensationsfund auf dem Linzer Segelflugplatz

Sie ist eine stattliche Erscheinung: 17 bis 28 Millimetern lang, dunkle Flügel und ein langes meist schwarzes Hinterleibsstielchen. Angst braucht man vor der Amerikanischen Mauerwespe jedenfalls nicht haben, denn der Neuankömmling gilt als sehr friedfertig. Erst zweimal konnte sie in Österreich nachgewiesen werden, 2002 in Kärnten und 2013 in Niederösterreich. Nun gelang der Naturkundlichen Station das erstmals auch für Oberösterreich.

Spannende Natur

Auf dem Segelflugplatz Linz-Ost entdeckte Gudrun Fuß die exotisch anmutende Wespe an einem neu angelegten Amphibientümpel. Sie konnte ein Foto machen, anhand dessen Martin Schwarz vom Biologiezentrum Linz die Wespe identifizieren und bestimmen konnte. "Sichtungen wie diese zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und spannend unsere Natur – direkt vor den Haustüren der Linzer ist“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Hier wird Lehm als Baumaterial für die Brutzellen geholt – neu angelegtes Amphibiengewässer auf dem Linzer Segelflugplatz Linz-Ost. Bild: Naturkundliche Station/Fuß

Spinnen als Proviant für die Brut

Die Wespenart stammt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika und wurde bereits mehrfach nach Europa eingeschleppt. Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Nektar und leben allein. Das Weibchen sammelt weichen Lehm mit seinen Mundwerkzeugen, formt ihn zu Ballen und baut daraus in witterungsgeschützten Bereichen ihr Nest. Bis zu 25 Brutzellen finden darin Platz. Zur Versorgung der Brut wird jede Zelle mit mehreren vom Weibchen gefangenen und betäubten Spinnen gefüllt, ehe ein einzelnes Ei daraufgelegt und die Zelle verschlossen wird.

Wespe wird sich in Oberösterreich etablieren

Zu erwarten ist, dass die Amerikanische Mauerwespe in den kommenden Jahren noch häufiger zu finden sein wird und sich in Oberösterreich weiter etablieren wird. Die Naturkundliche Station der Stadt Linz nimmt Fundmeldungen mit Foto per Mail unter nast@mag.linz.at oder unter www.naturbeobachtung.at dankend entgegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl