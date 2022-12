Seniorenheim statt Asylquartier im Ibis-Hotel?

Was soll mit dem ehemaligen Ibis-Hotel in Bahnhofsnähe geschehen, das der BIP Immobilien Development GmbH gehört? Die BIP hatte, wie berichtet, die Immobilie als Asylquartier angeboten, was die Stadtpolitiker aufschreckte. Ein klares Nein war die Folge. Vom Tisch ist die Idee bei der BIP noch nicht, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, erfuhren die OÖN diese Woche.