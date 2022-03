Seltene Kröten und Bienen mitten im Industriegebiet

Es ist ein naturkundliches Juwel mitten im Industriegebiet: das Areal rund um den Segelflugplatz Linz-Ost. Dort gestaltet die Naturkundliche Station der Stadt Linz Lebensräume für Tiere und Pflanzen, allen voran für bedrohte und seltene Arten. Zu finden sind dort etwa Wildbienenarten, viele verschiedene Schmetterlinge sowie Wechselkröten. Für Letztere wurden unter anderem einige Biotope angelegt.

Das von der Naturkundlichen Station für das Areal erarbeitete Konzept wurde Ende 2021 beim vom Naturschutzbund ausgeschriebenen "Grand Prix der Biodiversität" ausgezeichnet. Das Preisgeld: 5000 Euro.

Das Konzept gliedert sich in drei Teilbereiche. Einer davon ist ein Bewirtschaftungsplan für ausgewählte Flächen, durch spezielle Maßnahmen sollen damit invasive Arten, die einheimische Pflanzen verdrängen, eingedämmt werden. Darüber hinaus soll ein Teil des Preisgeldes in die Attraktivierung der Lebensräume investiert werden. Vorgesehen sind etwa die Umzäunung eines Biotops und die Schaffung von Vogelrückzugsorten, sagt Gudrun Fuß von der Naturkundlichen Station. Weiters ist geplant, Linzer, die in dem Naherholungsgebiet unterwegs sind, durch Info-Tafeln zu sensibilisieren.

Auch am nahe gelegenen Hafenspitz, wo wie berichtet unter anderem ein Müllsammelzentrum für die Schifffahrt errichtet werden soll, gibt es Biotope, die von Wechselkröten genutzt werden. Mitunter ein Grund, warum das angedachte Projekt und die dafür nötige Umwidmung sehr kritisch zu sehen seien, so Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne): "In Zeiten der Klima- und Artenkrise ist das ein verheerendes Signal."