Selbstverteidigung: Stadt Linz bietet wieder Gratiskurse

Deshalb wird es nun im Herbst, wie angekündigt, drei weitere Kurstermine geben. "Selbstverteidigungskurse bieten die bestmögliche Vorbereitung für den Ernstfall", ist Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) überzeugt.

Konkret finden am 10. September im Volkshaus Ebelsberg und am 8. Oktober (jeweils von 14 bis 18 Uhr) im Alten Rathaus zwei Kurse für Frauen und Mädchen statt. Am 24. September wird es zudem erstmals einen Papa-Sohn-Kurs im Volkshaus Harbach (14 bis 18 Uhr) geben. Die Kurse werden von der Selbstverteidigungsschule Linz durchgeführt und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist unter 0732/7070 2016 oder per E-Mail an Phillip.Leonhardt@mag.linz.at erforderlich. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Turnschuhe oder rutschfeste Socken und Getränke.