Selbstversorger können die Krise besser meistern

Auch deshalb beginnen immer mehr Menschen, sich selbst zu versorgen. Wie man Obst und Gemüse richtig anbaut, dazu Infos zur Hühnerhaltung bis zum Haltbarmachen, Konservieren und Brotbacken liefert die Ausbildung zum Selbstversorger in der Vitalakademie mit Sitz in Linz. Morgen, Dienstag, steigt eine Online-Info-Veranstaltung (ab 18.30 Uhr, Infos auf www.vitalakademie.at) zur 854 Einheiten umfassenden Ausbildung. Der nächste Kurs beginnt am 3. November.