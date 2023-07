Sekundenschlaf führt zu Unfall mit Kleintransporter in Neuhofen

Mit einem Kleintransporter war eine 20-jährige Linzerin am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr auf der Kremstal Straße (B139) von Kematen Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs, als es vermutlich durch Sekundenschlaf zum Unfall gekommen sein dürfte. Die junge Autolenkerin geriet mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn - dort kam ihr ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land entgegen. Die beiden Autos kollidierten, der Kleintransporter der Linzerin wurde nach dem Zusammenstoß über eine Böschung und in ein angrenzendes Feld geschleudert, ehe er zum Stillstand kam.

Der 74-Jährige wurde verletzt in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Die 20-Jährige erlitt einen Schock, dürfte laut Polizeiangaben jedoch sonst keine Verletzungen davongetragen haben.

