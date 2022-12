Sekundenschlaf: Alkolenker verursachte Unfall

Am Freitag gegen 5.15 Uhr war der 53-Jährige mit seinem Pkw in Vorderweißenbach auf der Hauptstraße Richtung B38 unterwegs gewesen. Der 19-Jährige fuhr auf der B38 von Helfenberg kommend. Im Kreuzungsbereich zwischen Hauptstraße und B38 dürfte er kurz eingenickt sein und kam an den Fahrbahnrand. Dort prallte er mit voller Wucht gegen das Auto des 53-Jährigen. Dieses wurde dadurch in eine angrenzende Hecke geschleudert. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein.

Ein Alkomattest ergab beim Unfalllenker einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein wurde vor Ort abgenommen.

