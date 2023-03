Seit zehn Jahren auf der Flucht: Straftäter in Linz gefasst

Ein Streit hat die Polizei auf die Spur eines flüchtigen Strafgefangenen geführt: Die Beamten waren am Samstag wegen einer Auseinandersetzung in die Hummelhofstraße gerufen worden. Bei der Kontrolle eines Beteiligten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen verurteilten Straftäter handelte.

Der mittlerweile 31-Jährige aus Gambia war im Dezember 2013 von einem Ausgang nicht in die Justizanstalt Feldkirch zurückgekehrt und somit schon seit beinahe zehn Jahren auf der Flucht. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Von dort aus wird er in den nächsten Tagen nach Feldkirch überstellt, teilte die Polizei am Montag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.