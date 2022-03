Seit drei Jahren rollen die grünen E-Scooter durch Linz

Zum Start vor drei Jahren hat das Berliner Start-up „Tier Mobility“ 200 seiner grünen E-Scooter in der Landeshauptstadt verteilt, derzeit stehen 600 Roller mit austauschbaren Batterien für die Nutzer bereit. Marlene Johler, Regional Managerin Österreich zieht eine positive Bilanz. Ihre Erfahrung: „Das Angebot wird gut angenommen.“ Insgesamt wurden in Linz bisher mehr als 430.000 Fahrten gezählt, ebenso wie knapp 45.000 Nutzer: „Ob entlang des Donauradweges oder vom Hauptplatz auf den Freinberg, ob vom Bahnhof ins Zentrum oder vom Lentos zur JKU - mit dem TIER-Scooter kommt man einfach und CO2-neutral durch Linz.“

In Betrieb genommen werden können die Roller via App, zu bezahlen ist eine Grundgebühr von einem Euro und aktuell 27 Cent pro Minute. Und damit fast doppelt so viel wie noch zum Auftakt 2019. Damals waren es noch 15 Cent pro Minute. Die von Tier eingesetzten E-Scooter verfügen über austauschbare Batterien und haben eine Lebensdauer von rund fünf Jahren. Durch den Einsatz von Modellen mit austauschbaren Batterien ist das tägliche Hin-und-her-Fahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser hinfällig. Die Mitarbeiter tauschen die leeren Batterien durch geladene direkt vor Ort und können so ihre Fahrtwege deutlich reduzieren.

Eigener Verhaltenskodex

Gelegt hat sich inzwischen die Aufregung rund um die E-Scooter (schon seit 2019 gibt es mehrere Verleiher), die oft durch wildes Herumliegen und rücksichtslosem Nutzerverhalten von sich Reden gemacht haben. Mitunter deshalb, weil Linz bekanntlich einen eigenen Verhaltenskodex mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und Co. ausgearbeitet. Dieser wurde im Laufe der Zeit auch adaptiert. Mit der Einführung des Kodex nahmen die Beschwerden sowohl bei der Stadt als auch bei der Polizei (wie mehrfach berichtet) deutlich ab. Zu Spitzenzeiten gab es rund 1000 E-Scooter in der Landeshauptstadt.