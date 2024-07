Seit 50 Jahren Gärtner auf den Linzer Märkten

Seit 1964 ist die Gärtnerei Fleschler als Familienbetrieb in Hörsching ansässig. Manfred Fleschler kann sich noch gut erinnern, als er im Alter von acht Jahren das erste Mal am Südbahnhofmarkt Pflanzen und Blumen verkauft hat. Das ist nun 50 Jahre her. „Wir danken Manfred Fleschler für seine langjährige Treue. Immerhin bereichert er mit seinen Blumen, Kräutern und Tomaten bereits seit 50 Jahren das Angebot unserer Linzer Genussmärkte“, gratuliert Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Südbahnhofmarkt und Hauptplatz

Fleschler ist am Freitag und Samstag am Südbahnhofmarkt sowie am Freitag auch am Hauptplatz vertreten. Seine weiteren Markttage sind am Mittwoch in Enns und am Donnerstag in Steyr. Die Gärtnerei in Hörsching umfasst 1.500 Quadratmeter Glashäuser und ist auf Topfpflanzen, Schnittblumen, Gemüse und Kräuter spezialisiert. Manfred Fleschler verkauft Blumen, Kräuter im Topf und bietet derzeit auch Tomatenspezialitäten an.

