Seit 1997 ist in Linz jedes Jahr heißer als das Temperaturmittel

Seit 1997 ist es in Linz jedes Jahr heißer als im Temperaturmittel

Die Linzer Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) hat gestern den Klimastreifen der Stadt Linz (1816–2024) präsentiert. Dabei handelt es sich um eine von Ed Hawkins von der Universität Reading (GB) entwickelte farbliche Visualisierung der Durchschnittstemperatur – die Abweichung nach oben und unten (siehe Grafik) orientiert sich am Mittel (0) von 1971 bis 2000. Ein blauer Streifen bedeutet "kühler", ein roter "wärmer" als im Zeitraum "0". Der Linzer Klimastreifen wurde vom Linzer Stadtklimatologen Johannes Horak mit Hilfe von Daten der GeoSphere Austria erstellt.

Der Klimastreifen zeigt, dass seit 1997 jedes Jahr wärmer war als das langjährige Temperaturmittel, das 9,3 Grad Celsius beträgt. "Insbesondere das Vorjahr nimmt dabei einen Spitzenplatz ein und war das bislang heißeste Jahr für Linz", sagt Schobesberger. Die Auswertung der Daten aus dem Vorjahr zeigt, dass abgesehen vom November alle Monate teils deutlich mehr als 1,5 Grad zu warm waren. Die 20 wärmsten Jahre der vergangenen 200 Jahre liegen alle in der näheren Vergangenheit. Von den zehn heißesten Jahren in Linz fallen acht in die Zeit nach 2010.

"Wir müssen unsere Stadt klimagerecht umbauen, damit auch unsere Kinder in einem lebenswerten Linz aufwachsen können. Das gelingt nur, wenn wir die Herausforderungen miteinander angehen. Dafür haben wir in Linz in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung wichtige Fundamente gelegt", sagt Klimastadträtin Schobesberger.

