"Sehr schlechter Zustand": Pachmayrstraße soll saniert werden

Die Pachmayrstraße ist eine wichtige Verbindungsstraße nach Linz und ist seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Reparaturen wurden immer nur provisorisch und auf Anfrage durchgeführt, kritisiert der "Pendlersprecher" und ÖVP-Nationalratsabgeordnete Michael Hammer. „Viele Bürger pendeln täglich nach Linz, um ihren Arbeitsplatz, den Ausbildungsplatz, die Schule oder die Universität zu erreichen bzw. um ihre Einkäufe zu verrichten. Von all dem profitiert die Landeshauptstadt. Im Gegenzug nutzen viele Linzer die Straße, um am Wochenende ins Naherholungsgebiet zu kommen", sagt Hammer. Man hoffe nun wirklich auf eine ordentliche, saubere Lösung und freue sich, dass man bei Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) Gehör finde.

Hajart hofft auf Zustimmung

Der hat bei einem Lokalaugenschein angekündigt, dass im kommenden Budget der nötige Betrag eingestellt wird. "Ich hoffe auf die Zustimmung im Linzer Gemeinderat, sodass im nächsten Jahr eine gute, langfristige Lösung mit Sanierung und Schaffung weiterer Ausweichen realisiert werden kann“, sagt Hajart.

