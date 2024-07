Eintritt, Anfahrt, Temperatur: 7 Badeseen rund um Linz im Check

Trotz des wärmsten Frühlings seit Messbeginn waren die Temperaturen der oberösterreichischen Badegewässer lange noch recht frisch. Nun kehrt hierzulande der Sommer ein. Die Badeseen haben ihre Pforten bereits geöffnet, die Badefans in der Linzer Umgebung die Qual der Wahl – die Wasserqualität ist ausgezeichnet, vielerorts gibt es auch Möglichkeiten für Badespaß abseits des Schwimmens. Die OÖN haben den Überblick.

Auch die Feldkirchner Badeseen locken mit angenehmen Temperaturen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Feldkirchner Badeseen

Die fünf Badeseen in Feldkirchen decken alles ab: Neben ausreichend Platz zum Schwimmen sowie mehreren Liegewiesen können in den Gewässern allerlei Aktivitäten wie Wakeboarding, Tauchen und Wasserski ausprobiert werden. Dazu ist rund um die Seen nicht nur ein üppiges Freizeitangebot, sondern auch eine große Auswahl an Restaurants vorhanden.

Gebühr: fünf respektive sieben Euro fürs Parken

Öffentliche Anbindung: Die Buslinie 201 des OÖVV fährt während der gesamten Sommerferien von Linz aus direkt zu den Feldkirchner Badeseen.

Wasserqualität: ausgezeichnet

Wassertemperatur: 22 Grad

Am Pleschinger See ist an sonnigen Tagen viel los. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Pleschinger See

Der „Plesch“ ist der Klassiker unter den Linzer Badeseen. Dies liegt vor allem an seiner zentralen Lage und exzellenten Anbindung und der guten Infrastruktur – es kann auch Fußball, Basketball und Beachvolleyball gespielt werden. Der Weg um den See bietet sich zum Laufen an.

Gebühr: Der See ist frei zugänglich; Parken ist kostenlos.

Öffentliche Anbindung: mit der Buslinie 33 direkt zur Endhaltestelle „Pleschinger See“

Wasserqualität: gut

Wassertemperatur: 21 Grad

Den Steyregger Badesee gibt es seit 2004. Bild: Stadtgemeinde Steyregg

Steyregger See

Der nahe der Donau gelegene Badesee wurde erst 2004 eröffnet und hat eine Größe von circa vier Hektar. Es gibt mehrere Badestege, einen Kinderspielplatz samt Planschbecken sowie einen Wasserspielplatz und einen Volleyballplatz. Bäume bringen Schatten, Sonnenschirme können auch ausgeliehen werden.

Gebühr: Erwachsene: 4,50 Euro, Kinder ab sechs zahlen 2 Euro.

Öffentliche Anbindung: mit der Buslinie 361 bis zur Haltestelle „Steyregg Gewerbegebiet“, dann zehnminütiger Fußweg. Oder mit S3 zum Bahnhof Steyregg, dann 15 Minuten zu Fuß bis zum See

Wasserqualität: ausgezeichnet

Wassertemperatur: 26 Grad

Kleiner Weikerlsee

Der Kleine Weikerlsee steht für Ruhe und ist auch von seiner Größe überschaubar. Dennoch verfügt er über mehrere Liegewiesen, einen FKK-Bereich sowie ein kleines Restaurant. Verbunden durch einen Bach gibt es den benachbarten Großen Weikerlsee, in dem das Schwimmen verboten ist. Abseits des Baderummels eignen sich die Weikerlseen für einen gemütlichen Wanderausflug.

Gebühr: Eintritt oder Parkgebühr für den See sind nicht zu bezahlen.

Öffentliche Anbindung: mit der Straßenbahn-Linie 2 bis zur Endhaltestelle „Solar City“, den Rest zu Fuß

Wasserqualität: gut

Wassertemperatur: 19 Grad

Badesee Oedt

Der Grundwassersee in Traun verfügt über weitläufige Liege- und Spielwiesen sowie einen Sandstrand. Den Badesee, der neben dem Freibad liegt, zeichnet vor allem das breite Angebot rund um den See aus, der über zwei Schwimmplattformen verfügt. So gibt es nicht nur ein zusätzliches Kinderplanschbecken, sondern auch eine Uferpromenade, mehrere Beachvolleyballplätze sowie einen Bike-Park und eine Boccia-Bahn. In der Nähe des Sees befinden sich zudem die Traunauen, die zu Spaziergängen in der Natur einladen.

Gebühr: Parken und Eintritt sind kostenlos.

Öffentliche Anbindung: Regionalbus 618 sowie Citybus-Linie 632 führen zum See. Alternativ: mit der Straßenbahn bis zum Trauner Hauptplatz und zu Fuß zum See.

Wasserqualität: gut

Wassertemperatur: 22 Grad

Freizeitzentrum für alle Altersgruppen ist der Pleschinger See, ebenso der Pichlinger und der Weikerlsee. Bild: Volker Weihbold

Pichlinger See

Der Pichlinger See glänzt neben seiner guten Erreichbarkeit auch mit seinem breiten Angebot an Sportanlagen wie einem Fußballplatz und einer Minigolfanlage. Rund um den See gibt es Restaurants, Imbissbuden und Spielplätze sowie einen FKK-Bereich – auch für einen barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer ist gesorgt. Mit einer Wasserfläche von 31 Hektar ist er der größte See.

Gebühr: Der See ist frei zugänglich.

Öffentliche Anbindung: Anfahrt mit den Buslinien 11 und 19 bis zur Endhaltestelle „Pichlinger See“

Wasserqualität: ausgezeichnet

Wassertemperatur: 21 Grad

Ausee

Der Ausee in Luftenberg ist vor allem für seine Aktivitätenvielfalt bekannt. Neben eigenen Wasserski- und Wakeboardliften verfügt der See auch über einen Aquapark, Tretboote sowie einen Sprungturm und mehrere Badeinseln. Außerhalb des Badesees stehen für Aktive unter anderem auch eine Trampolinanlage, ein Beachsoccer- sowie Volleyballplatz und Tischtennistische bereit.

Gebühr: Im Eintritt ist die Parkgebühr inkludiert.

Öffentliche Anbindung: keine

Wasserqualität: ausgezeichnet

Wassertemperatur: 22 Grad

