Sechs Tonnen Müll zu Silvester in Linz

Getreu dem Motto „Vorsorge ist besser als Nachsorge“ werden bereits vor den Silvesterfeierlichkeiten 18 zusätzliche Abfallbehälter in der Linzer Innenstadt aufgestellt. Bereits ab ein Uhr in der Früh rücken neun Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün und Straßenbetreuung am Neujahrstag aus, um die Reste vom Fest – maschinell und händisch – zu entfernen. Weitere vier sind ab dem frühen Morgen im Einsatz, um die Grünflächen im Donaupark und andere Parkanlagen zu reinigen.

Die Reinigungsarbeiten starten in der Innenstadt: So wird zunächst auf der Nibelungenbrücke und der Donaulände, dem Hauptplatz, dem Taubenmarkt sowie der Altstadt geputzt. Danach folgen die Durchgänge beim Finanzgebäude und der Kunstuniversität sowie die Landstraße.

Zu tun gibt es für die Mitarbeiter einiges: Denn rund die Hälfte des Mülls landet nicht in den vorgesehen Containern, sondern auf der Straße. „Trotz der zusätzlichen Mülltonnen werden jedes Jahr bis zu drei Tonnen Müll auf die Straße geworfen und müssen von dort eingesammelt werden“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Spitzenreiter sind dabei zerbrochene Glasflaschen, Reste von Feuerwerkskörpern sowie leere Dosen und Verpackungsmaterialien. Deshalb appelliert Baier an die Linzer „trotz des Feierns, nicht auf die Umwelt zu vergessen“ und den Müll in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen.

Insgesamt fallen zu Silvester, mit jenen Abfällen, die ordnungsgemäß entsorgt werden, rund sechs Tonnen Müll an. Die zusätzlichen Abfallcontainer in der Stadt werden am 2. Jänner von der Linz AG eingesammelt und abtransportiert.