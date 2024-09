Sechs Parteien fordern Linzer Bürgermeisterwahl am 8. Dezember

Der Druck auf die geschäftsführende Bürgermeisterin Karin Hörzing (SP) steigt. Nachdem in der Vorwoche bereits ÖVP, FPÖ, Grüne und Neos einen ehestmöglichen Wahltermin gefordert haben, schließen sich heute auch die Klubobleute von Linz+ und der ehemaligen MFG-Fraktion an. Die Entscheidung liegt aber bei Hörzing alleine.

Wie berichtet, ist der 8. Dezember laut Berechnungen des Landes der frühestmögliche Wahltermin. SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer hat sich bislang als einziger für einen Termin im Jänner ausgesprochen, einerseits um den Linzern eine Verschnaufpause nach der Nationalratswahl zu gönnen und nicht im Advent wahlkämpfen zu müssen. Andererseits um mehr Zeit zu haben, sich mit den Linzern austauschen und seine Ideen präsentieren zu können.

Appell an Hörzing

Die Mitbewerber wollen hingegen einen langen Wahlkampf verhindern und rasch die nötige politische Stabilität in Linz wiederherstellen. Gemeinsam appellieren sie an Hörzing, die demokratisch legitimierte Mehrheit im Gemeinderat ernst zu nehmen und sich für die Wahl am 8. Dezember einzusetzen.

