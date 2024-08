Sechs Millionen Euro an Parkgebühren für die Stadt Linz

Parkflächen im Linzer Zentralraum sind ein kostbares Gut. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Parkplätze weggekommen – wie zum Beispiel im Vorjahr in der Domgasse. Wenn ab November Durchzugsverkehr von der Klosterstraße zum Hauptplatz gesperrt wird, fallen hier erneut einige wenige Parkplätze weg. Auch für neue Radwege und Scooter-Parkplätze mussten zuletzt Parkplätze weichen. "Umso wichtiger ist es", sagt Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP), "dass sie effektiv genutzt werden und die Entrichtung der Parkgebühr unkompliziert funktioniert."

Immer mehr "Handyparker"

Tina Blöchl ist Finanzreferentin der Stadt Linz – und somit fallen die eingehobenen Parkgebühren auch in ihr Ressort. Im Vorjahr waren das immerhin 5,97 Millionen Euro, die durch diese Gebühren eingenommen wurden – 5,66 Millionen exklusive der Pauschalierung für Firmenfahrzeuge.

Der Anteil des Handyparkens ist dabei stark im Steigen: Bezahlten vor fünf Jahren noch 14,1 Prozent der Parkenden per App, so waren es im Vorjahr 25,1 Prozent. Wurde also vor fünf Jahren nur jeder siebte Euro digital per App überwiesen, so ist es mittlerweile jeder vierte.

251 Parkscheinautomaten in Linz

"Handyparken ermöglicht stressfreie und bargeldlose Bezahlung und eine minutengenaue Abrechnung ab der 30. Minute. Die Bedienung am Smartphone ist intuitiv – ich empfehle den Menschen jeden Alters, es auszuprobieren", sagt Blöchl. Auch der Anteil von mit kontaktloser Bezahlmöglichkeit (NFC) ausgerüsteten Automaten steigt stetig. 151 von insgesamt 251 Parkscheinautomaten in Linz bieten diese Möglichkeit, 2019 waren es nur 60.

Noch vor Ende des Sommers sollen zudem die Bewohnerparkkarten und Pauschalierungsvereinbarungen digitalisiert werden. Die Parkberechtigung muss dann nicht mehr physisch im Auto angebracht werden, sondern wird digital über das Kennzeichen geprüft.

