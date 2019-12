Schwimmende Werkstätte immer noch unter Wasser

Ursprünglich sollte es ein schwimmendes Lokal auf der Donau werden, mittlerweile ragen nur mehr die traurigen Reste aus dem Wasser im Linzer Hafen. Die Rede ist von dem Schiff "Schwimmende Werkstätte", das nach einem Brand im Oktober 2010 teilweise versunken ist.

Nach den Gerichten wird sich nun auch der Linzer Gemeinderat mit der Frage beschäftigen, warum das Schiff nach fast zehn Jahren noch nicht geborgen wurde.

Geht es nach Neos-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik, ist die Entfernung des Schiffes längst überfällig. Auch weil von dem finanziell angeschlagenen Besitzer keine Bergung zu erwarten sei. Die Kosten dafür sind mit 600.000 Euro veranschlagt. "Das Schiff einfach im Wasser liegen zu lassen, geht nicht. Unabhängig von der juristischen Frage gehört dieses Umweltproblem jetzt gelöst", sagt Potocnik, der die Linz AG in der Pflicht sieht. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag soll eine Resolution an das Unternehmen beschlossen werden, damit das Wrack so bald wie möglich geborgen werden kann.

"Es gibt einen rechtskräftigen behördlichen Auftrag zur Bergung an den Eigentümer. Wir sind in das Vorgehen nicht mehr involviert und können das nicht weiter vorantreiben", sagt Susanne Gillhofer, Pressesprecherin der Linz AG. Dass von dem Schiff eine Umweltgefahr ausgehe, weist das Unternehmen zurück: "Das wurde damals schon geprüft, es tritt auch kein Öl aus."

Der Besitzer des Schiffes war gestern für keine Stellungnahme zu erreichen.

